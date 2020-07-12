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Екзитпол: на виборах президента Польщі з незначним відривом лідирує Дуда

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Чинний президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія “Право і справедливість” (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного компанією Ipsos, які були оприлюднені після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю, 12 липня, передає УНН із посиланням на DW та The Guardian.

Згідно з даними екзитполу, Анджей Дуда набрав 50,4 відсотка голосів, а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку “Громадянська коаліція” Рафал Тшасковський 49,6 відсотка.

Раніше цього дня повідомлялося про високу явку під час другого туру президентських виборів Польщі. Станом на 17 годину за місцевим часом явка становила 52,1 відсотка, що значно перевищує показник у 47,89 відсотка на цей же час у першому турі, який відбувся 28 червня. Нагадаємо, в першому турі переміг Анджей Дуда, який набрав 41,8 відсотка голосів, тоді як Тшасковський — 30,4 відсотка.

За попередніми даними, активність виборців у другому турі на кінець дня становила 68,9 відсотка.

Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п’ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім’ї і відкидає одностатеві шлюби.

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Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану “Хартію ЛГБТ+” на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюз.

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