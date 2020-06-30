Вибори у Польщі: у першому турі переможцем став Дуда
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Державна виборча комісія оприлюднила остаточні результати першого туру виборів президента Польщі. За результатами, з відривом у понад 13% переміг чинний президент Анджей Дуда, передає УНН із посиланням на дані посольства України в Республіці.
"Сьогодні Держана виборча комісія Польщі подала остаточні офіційні результати голосування у I турі президентських виборів (28 червня 2020 року). У II тур вийшли: Анджей Дуда - 43,5%, Рафал Тшасковський - 30,46%", - повідомили у посольстві.
Зазначається, що явка на польські вибори склала 64,51%. Другий тур відбудеться 12 липня.
Зазначимо, напередодні стали відомі результати екзитполу першого туру виборів, що пройшов у Польщі 28 червня. Відповідно до результатів, найбільше голосів отримав діючий президент Польщі Анджей Дуда. За нього проголосували 41,8% виборців.
Як повідомлялося в УНН, на виборах президента Польщі, що відбулися на виборчих дільницях, розташованих в Україні, переміг Анджей Дуда, за якого віддали 332 голоси (51,71%).
Нагадаємо, Дуда стверджує, що його слова про ЛГБТ вирвали з контексту.
Сьогодні Держана виборча комісія Польщі подала остаточні офіційні результати голосування у I турі президентських виборів (28.06.2020).
У II тур вийшли:
Анджей Дуда - 43,5 %
Рафал Тшасковський - 30,46 %
Явка склала 64,51%.
Другий тур відбудеться 12.07.2020 pic.twitter.com/YvSu3nczaD