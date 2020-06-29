Серед польських виборців в Україні перше місце посів Дуда – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На виборах президента Польщі, що відбулися на виборчих дільницях, розташованих в Україні, переміг чинний президент Анджей Дуда, за якого віддали 332 голоси (51,71%). Про це інформує Польське Радіо, передає УНН.
"На виборах президента Польщі, що відбулися на виборчих дільницях, розташованих в Україні, переміг чинний президент Анджей Дуда, за якого віддали 332 голоси (51,71%), тоді як на другому місці, здобувши 191 голос (29,75%) опинився Рафал Тшасковський. Такі дані оприлюднила Державна виборча комісія", - пише видання.
Повідомляється, що наступні місця посіли Шимон Головня із 48 голосами та Кшиштоф Босак з 44 голосами. 15 виборців в Україні проголосували за Роберта Бєдроня, а восьмеро – за Владислава Косіняка-Камиша. По одному голосу отримали Павел Танайно, Станіслав Жултек, Мірослав Пьотровський та Марек Якубяк. Ніхто не проголосував за Вальдемара Вітковського.
Вибори проводилися в кожному з консульських округів – Луцькому, Львівському, Вінницькому, Одеському, Харківському та Київському. Анджей Дуда переміг у всіх округах окрім Київського.
У Київському окрузі перемогу здобув Рафал Тшасковський, отримавши 97 голосів, тоді як Анджей Дуда посів другу сходинку з 55 голосами. Третє місце зайняв Шимон Головня з 25 голосами.
Загалом в Україні проголосували 644 виборці, притому голоси двох з них були визнані недійсними. Як повідомляє Державна виборча комісія РП, явка виборців склала тут 90,45%.
Нагадаємо, згідно екзитполу, в першому турі президентських виборів найбільше голосів отримав діючий президент Польщі Анджей Дуда. За нього проголосували 41,8% виборців.
До другого туру президентських виборів, який запланований на 12 липня, пройшов також кандидат опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський з результатом 30,4%.