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Экзитпол: на выборах президента Польши с незначительным отрывом лидирует Дуда

Экзитпол: на выборах президента Польши с незначительным отрывом лидирует Дуда

Киев  •  УНН

 • 15102 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), лидирует с незначительным отрывом во втором туре президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного компанией Ipsos, которые были обнародованы после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 12 июля, передает УНН со ссылкой на DW и The Guardian.

Согласно данным экзитпола, Дуда набрал 50,4 процента голосов, а его оппонент, мэр Варшавы, кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока “Гражданская коалиция” Рафал Тшасковський 49,6 процента.

Ранее в этот день сообщалось о высокой явке во время второго тура президентских выборов Польши. По состоянию на 17 часов по местному времени явка составила 52,1 процента, что значительно превышает показатель в 47,89 процента в это же время в первом туре, который состоялся 28 июня. Напомним, в первом туре победил Дуда, который набрал 41,8 процента голосов, тогда как Тшасковський — 30,4 процента.

По предварительным данным, активность избирателей во втором туре на конец дня составляла 68,9 процента.

Дуда, который занимает пост президента Польши уже пять лет, позиционирует себя как гарант введенных правительством национал-консерваторов мероприятий. 48-летний политик выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.

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Зато соперник Дуди Рафал Тшасковський подписал так называемую “Хартию ЛГБТ+” в поддержку сексуальных меньшинств. Кроме того, он обещал отменить проводимую нынешним правительством противоречивую реформу системы юстиции, по которой Варшава конфликтует с Евросоюз.

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