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В Одессе во время ЛГБТ-акции произошли столкновения с полицией

Киев • УНН

 • 18759 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Одессе в воскресенье, 30 августа, во время акции “Одесса Прайд 2020”, которую организовала местное ЛГБТ-сообщество, группа их противников распылила газ в толпе и забросала людей яйцами. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области, передает УНН.

В Одессе во время ЛГБТ-акции произошли столкновения с полицией

Отмечается, что в результате столкновений в медицинское учреждение доставили двух полицейских.

“Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых в медицинское учреждение доставили двух полицейских”, — говорится в сообщении.

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Добавляется, что нарушителей задержали. По ним будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в полиции.

Как отметили организаторы акции на Facebook, “такого уровня агрессии и безнаказанного насилия не было ни разу на мероприятия „Одесса Прайд“ в предыдущие годы”. По их словам, полиция не отреагировала вовремя на нападение. “Призываем Национальную полицию Украины привлечь к ответственности виновных в совершении нападений на мирных демонстрантов, а также принять меры ... за разжигание ненависти и подстрекательство к насильственным действиям”, — говорится в сообщении организаторов “Одесса Прайд 2020”.

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