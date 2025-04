Британське посольство закликало розслідувати насильство під час ЛГБТ-акції в Одесі

"Вражена нападом на Одеський марш рівності вчора. Демократія заснована на повазі прав людини. Насильство над учасниками маршу було злочином на ґрунті ненависті, і я закликаю поліцію розслідувати його як злочин на ґрунті ненависті", - написала Сіммонс.

Нагадаємо, в Одесі у неділю, 30 серпня, під час акції "Одеса Прайд 2020", яку організувала місцева ЛГБТ-спільнота, група їхніх противників розпилила газ у натовпі та закидала людей яйцями.

Appalled by the attack on the Odesa Equality March yesterday. Democracy is founded on respect for human rights. The #violence against marchers was a hate crime and I call on police to investigate it as a hate crime #Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) August 31, 2020