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Британское посольство призвало расследовать насилие во время ЛГБТ-акции в Одессе

Киев • УНН

 • 11743 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс осудила и призвала расследовать насилие во время время акции "Одесса Прайд 2020", которую организовало местное ЛГБТ-сообщество. Об этом она написала на своей странице в Twitter, передает УНН.

Британское посольство призвало расследовать насилие во время ЛГБТ-акции в Одессе

"Потрясенная нападением на Одесский марш равенства вчера. Демократия основана на уважении прав человека. Насилие над участниками марша было преступлением на почве ненависти, и я призываю полицию расследовать его как преступление на почве ненависти", - написала Симмонс.

Напомним, в Одессе в воскресенье, 30 августа, во время акции "Одесса Прайд 2020", которую организовало местное ЛГБТ-сообщество, группа их противников распылили газ в толпе и забросала людей яйцами.

Appalled by the attack on the Odesa Equality March yesterday. Democracy is founded on respect for human rights. The #violence against marchers was a hate crime and I call on police to investigate it as a hate crime #Ukraine

- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) August 31, 2020

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