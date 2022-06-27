Во Франции отреагировали на российский ракетный удар по Кременчугу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Франция осуждает запуск российской ракеты, попавшей в торговый центр Кременчуга. За эти действия россии придется отвечать. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает УНН.
Детали
Колонна подчеркнула, что без разбора бомбардируя гражданское население и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, россия продолжает “ужасающие нарушения международного гуманитарного права”.
“россия должна нести ответственность за свои действия”, — отметила глава МИД Франции.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
По последним данным главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, в результате атаки погибло по меньшей мере 13 мирных жителей города.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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