У Франції відреагували на російський ракетний удар по Кременчуку

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Колонна наголосила, що без розбору бомбардуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні, росія продовжує “жахливі порушення міжнародного гуманітарного права”.

“росія повинна нести відповідальність за свої дії”, — зазначила голова МЗС Франції.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За останніми даними голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, в результаті атаки загинуло щонайменше 13 мирних мешканців міста.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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