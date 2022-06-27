У Франції відреагували на російський ракетний удар по Кременчуку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Франція засуджує запуск російської ракети, яка влучила у торговельний центр Кременчука. За ці дії росії доведеться відповідати. Про це заявила голова МЗС Франції Катрін Колонна, передає УНН.
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Колонна наголосила, що без розбору бомбардуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні, росія продовжує “жахливі порушення міжнародного гуманітарного права”.
“росія повинна нести відповідальність за свої дії”, — зазначила голова МЗС Франції.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За останніми даними голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, в результаті атаки загинуло щонайменше 13 мирних мешканців міста.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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