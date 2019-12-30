В "дочке" Нафтогаза назвали газовые переговоры в Вене "напряженными"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Переговоры НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром" в Вене проходили напряженно. Об этом сказал один из руководителей центрального диспетчерского департамента АО "Укртрансгаз" Вадим Фролов в эфире телемарафона "Транзит-2020", передает УНН.
"Очень были напряженные переговоры... У каждого были свои расчеты, каждый отстаивал свои интересы", - сказал Фролов.
Он рассказал, что переговоры продолжались в течение четырех дней, ежедневно начинались с 9 утра и заканчивались ночью после полуночи.
Фролов также подытожил, что 2019-й стал рекордным по накоплению газа в хранилищах.
"На 1 января (2020 - ред.) 19 млрд газа у нас есть, поступает газ по импорту - из трех стран, добыча работает прекрасно, поэтому у нас нет оснований волноваться, что кто-то останется без газа", - добавил он.
Добавим, основателем компании "Укртрансгаз" является НАК "Нафтогаз Украины", УТГ является дочерней компанией Нафтогаза.
Напомним, исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, который находится в Вене, где ведутся газовые переговоры с российской стороной, заявил, что о результатах переговоров будут официальные сообщения и посоветовал "сохранять спокойствие".
Ранее о завершении "переговорного марафона" с Газпромом в Вене сообщили в ООО "Оператор ГТС Украины".
Также сообщалось, что Украина заявила о подписании с Газпромом мирового соглашения в инвестиционном арбитраже по "антимонопольному делу".
Как сообщал УНН, Нафтогаз запустил информационный онлайн-центр по газовым переговорам.