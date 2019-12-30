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Зберігайте спокій: у Нафтогазі прокоментували переговори з РФ у Відні

Київ • УНН

 • 13393 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, який перебуває у Відні, де ведуться газові переговори з російською стороною, заявив, що про результати переговорів будуть офіційні повідомлення і порадив "зберігати спокій". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ще ні. Якщо буде "вже так", будуть офіційні повідомлення. Зберігайте спокій!" - написав Вітренко близько 15:30, вказавши, що перебуває у Відні.

Раніше про завершення "переговорного марафону" з Газпромом у Відні повідомили у ТОВ "Оператор ГТС України".

Також повідомлялося, що Україна заявила про підписання з Газпромом мирової угоди в інвестиційному арбітражі щодо "антимонопольної справи".

Нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського ПАТ "Газпром".

Українські Національні Новини

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