Уряд схвалив підписання мирової угоди з "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського ПАТ "Газпром". Про це йдеться в оприлюдненому урядовому розпорядженні №1372-р від 27 грудня, передає УНН.
"Схвалити проект мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства “Газпром” до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС № 2019-10", - йдеться у тексті документа.
Також уряд уповноважив міністра юстиції Дениса Малюську на підписання цієї мирової угоди.
Додамо, у жовтні 2018 року у "Газпромі" заявили, що ініціювали арбітражний розгляд відповідно до регламенту ЮНСІТРАЛ (Комісії ООН з права міжнародної торгівлі) проти України з приводу штрафу у понад 6 млрд доларів за зловживання монопольним становищем на українському ринку транзиту газу.
Як повідомляв УНН, в лютому 2016 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення накласти на російський ПАТ "Газпром" штраф у 85,9 мільярда гривень, або близько 3,2 мільярда доларів США, за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ "Газпром" в сумі 85,966 млрд грн.
У грудні 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ щодо примусового стягнення штрафу і пені з ПАТ "Газпром" в сумі 172 млрд грн.
"Газпром" оскаржив таке рішення до Київського апеляційного господарського суду, проте 22 лютого суд апеляційної інстанції відхилив скаргу російської компанії, а пізніше таке ж рішення ухвалив Вищий господарський суд України.