Правительство одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому ПАО "Газпром". Об этом говорится в обнародованном правительственном распоряжении №1372-р от 27 декабря, передает УНН.
"Одобрить проект мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10" , - говорится в тексте документа.
Также правительство уполномочило министра юстиции Дениса Малюську на подписание этого мирового соглашения.
Добавим, в октябре 2018 года в "Газпроме" заявили, что инициировали арбитражное разбирательство в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) против Украины по поводу штрафа в более чем 6 млрд долларов за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.
Как сообщал УНН, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. позже АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.
В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.
"Газпром" обжаловал такое решение в Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако 22 февраля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу российской компании, а позже такое же решение принял Высший хозяйственный суд Украины.