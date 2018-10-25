"Газпром" ініціював новий арбітраж проти України

Як повідомляється, розгляд ініційований тим, що "Україна в особі Антимонопольного комітету наклала на "Газпром" необґрунтований і несправедливий штраф в розмірі, що перевищує 6 млрд доларів (включаючи пеню) за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України".

На думку "Газпрому", цей штраф і дії України з його стягнення порушують права компанії, "гарантовані угодою між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій".

"Газпром" просить арбітраж прийняти рішення про виплату грошового відшкодування та застосування інших засобів правового захисту", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в лютому 2016 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти на російський ПАТ "Газпром" штраф в 85,9 мільярда гривень, або близько 3,2 мільярда доларів США, за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ "Газпром" в сумі 85,966 млрд грн.

У грудні 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ щодо примусового стягнення штрафу і пені з ПАТ "Газпром" в сумі 172 млрд грн.

"Газпром" оскаржив таке рішення до Київського апеляційного господарського суду, проте 22 лютого суд апеляційної інстанції відхилив скаргу російської компанії, а пізніше таке ж рішення ухвалив Вищий господарський суд України.

Як повідомляв УНН, 21 квітня Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії "Газпром".

На початку липня 2017 року міністр юстиції Павло Петренко повідомляв, що до Державного бюджету стягнуто з ПАТ "Газпром" 80,8 млн грн.