"Газпром" инициировал новый арбитраж против Украины

КИЕВ. 25 октября. УНН. В "Газпроме" заявили, что инициировали арбитражное разбирательство в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) против Украины по поводу штрафа в размере более 6 млрд долларов за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.