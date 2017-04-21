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АМКУ доручив виконавчій службі стягнути з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу і пені

АМКУ доручив виконавчій службі стягнути з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу і пені

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії “Газпром”. Про це йдеться в повідомленні на сайті АМКУ, передає УНН.

Так, зазначається, що АМКУ здійснив всі необхідні заходи стосовно примусового стягнення з ПАТ “Газпром” штрафу та пені.

На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 5 грудня минулого року у справі за позовом АМКУ до ПАТ “Газпром”, яке набрало законної сили 22 лютого, судом видано наказ від 17 березня про стягнення з ПАТ “Газпром” штрафу у розмірі 85 млрд 965 млн 927 тис. грн та пені у розмірі 85 млрд 965 млн 927 тис. грн у дохід загального фонду Держбюджету України, роз'яснили у відомстві.

Після отримання наказу, як зазначається, АМКУ направив його разом із заявою про відкриття виконавчого провадження листом від 11 квітня до відділу примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНН, Київський апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу російського ПАТ “Газпром” на рішення Господарського суду Києва за позовом АМКУ про примусове стягнення з “Газпрому” штрафу у сумі 172 млрд грн (близько 6,36 млрд дол.).

У лютому 2016 року АМКУ прийняв рішення накласти на російський ПАТ “Газпром” штраф у 85,9 мільярда гривень, або близько 3,2 мільярда доларів США, через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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