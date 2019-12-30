Україна заявила про підписання з Газпромом мирової угоди в інвестиційному арбітражі

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна заявила про підписання з російським ПАТ "Газпром" мирової угоди в інвестиційному арбітражі. Росія відкликає свої вимоги, а українська сторона не порушує свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook, передає УНН.