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Україна заявила про підписання з Газпромом мирової угоди в інвестиційному арбітражі

Україна заявила про підписання з Газпромом мирової угоди в інвестиційному арбітражі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна заявила про підписання з російським ПАТ "Газпром" мирової угоди в інвестиційному арбітражі. Росія відкликає свої вимоги, а українська сторона не порушує свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook, передає УНН.

"І ось, в кінці цього бігу по колу ось це - Україна та Газпром підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. І, що ще більш важливо, підписання угоди відкриває шлях для укладання довготривалих договорів на транспортування газу між Нафтогазом та Газпромом, яких прагнула Україна. Залишилось чекати на добрі новини з Відня. Сподіваюсь, що вже не довго", - зазначив Ліщина.

Нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського ПАТ "Газпром".

Уряд уповноважив міністра юстиції Дениса Малюську на підписання цієї мирової угоди.

Додамо, у жовтні 2018 року у "Газпромі" заявили, що ініціювали арбітражний розгляд відповідно до регламенту ЮНСІТРАЛ (Комісії ООН з права міжнародної торгівлі) проти України з приводу штрафу у понад 6 млрд доларів за зловживання монопольним становищем на українському ринку транзиту газу.

Як повідомляв УНН, в лютому 2016 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення накласти на російський ПАТ "Газпром" штраф у 85,9 мільярда гривень, або близько 3,2 мільярда доларів США, за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ "Газпром" в сумі 85,966 млрд грн.

У грудні 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ щодо примусового стягнення штрафу і пені з ПАТ "Газпром" в сумі 172 млрд грн.

"Газпром" оскаржив таке рішення до Київського апеляційного господарського суду, проте 22 лютого суд апеляційної інстанції відхилив скаргу російської компанії, а пізніше таке ж рішення ухвалив Вищий господарський суд України.

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