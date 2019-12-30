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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Украина заявила о подписании с Газпромом мирового соглашения в инвестиционном арбитраже

Украина заявила о подписании с Газпромом мирового соглашения в инвестиционном арбитраже

Киев  •  УНН

 • 17480 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина заявила о подписании с российским ПАО "Газпром" мирового соглашения в инвестиционном арбитраже. Россия отзывает свои требования, а украинская сторона не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина в Facebook, передает УНН.

"И вот, в конце этого бега по кругу вот это - Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, потому что оно конфиденциально, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к чему стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго", - отметил Лищина.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому ПАО "Газпром".

Правительство уполномочило министра юстиции Дениса Малюську на подписание этого мирового соглашения.

Добавим, в октябре 2018 года в "Газпроме" заявили, что инициировали арбитражное разбирательство в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) против Украины по поводу штрафа в более чем 6 млрд долларов за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Как сообщал УНН, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. позже АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.

В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.

"Газпром" обжаловал такое решение в Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако 22 февраля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу российской компании, а позже такое же решение принял Высший хозяйственный суд Украины.

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