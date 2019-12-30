Сохраняйте спокойствие: в Нафтогазе прокомментировали переговоры с РФ в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, который находится в Вене, где ведутся газовые переговоры с российской стороной, заявил, что о результатах переговоров будут официальные сообщения и посоветовал "сохранять спокойствие". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Еще нет. Если будет "уже да", будут официальные сообщения. Сохраняйте спокойствие!" - написал витренко около 15:30, указав, что находится в Вене.
Ранее о завершении "переговорного марафона" с Газпромом в Вене сообщили в ООО "Оператор ГТС Украины".
Также сообщалось, что Украина заявила о подписании с Газпромом мирового соглашения в инвестиционном арбитраже по "антимонопольному делу".
Напомним, 27 декабря Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому ПАО "Газпром".