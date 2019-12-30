"Переговорний марафон" з Газпромом у Відні завершено - Макогон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кількаденні переговори щодо транзиту газу територією України української сторони з російським ПАТ "Газпром" у Відні завершено сьогодні вранці. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-денний переговорний марафон з Газпромом у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншої важливої задачі - своєчасного підписання міжоператорскої угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - повідомив Макогон.
Нагадаємо, 29 грудня делегації України та Росії продовжили переговори щодо транзиту газу в Відні, які розпочалися ще 26 грудня. Переговори продовжилися і в понеділок, 30 грудня.
Раніше керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що поки на переговорах щодо виконання підписаного 20 грудня в Мінську протоколу між Україною та Росією немає узгоджених текстів документів. Напередодні ж міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що процес підписання домовленостей між Україною та Росією щодо продовження транзиту газу у Відні ще не завершено. У ТОВ "Оператор ГТС України" повідомили, що мета переговорів між делегаціями України та Росії у Відні - фіналізувати всі договори.
Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.