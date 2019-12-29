У Мін’юсті розповіли про процес підписання газових угод з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Процес підписання домовленостей між Україною та Росією щодо продовження транзиту газу у Відні ще не завершено. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“...процес підписання ще не закінчено”, — написав міністр.
Малюська також оприлюднив фото з Відня, на якому він підписує певний документ.
Нагадаємо, раніше сьогодні делегації України та Росії продовжили переговори щодо транзиту газу в Відні.
Так, напередодні керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що поки на переговорах щодо виконання підписаного 20 грудня в Мінську протоколу між Україною та Росією немає узгоджених текстів документів.
Раніше у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.
Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.