На переговорах між РФ та Україною у Відні немає узгоджених текстів угод - Коболєв

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Делегації Росії і України продовжують у Відні розпочаті в четвер, 26 грудня, переговори щодо угоди про транзит газу в Європу. Наразі на переговорах щодо виконання підписаного 20 грудня в Мінську протоколу між Україною та Росією немає узгоджених текстів документів. Про це повідомив керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв у своєму Facebook, передає УНН.