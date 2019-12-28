На переговорах між РФ та Україною у Відні немає узгоджених текстів угод - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Делегації Росії і України продовжують у Відні розпочаті в четвер, 26 грудня, переговори щодо угоди про транзит газу в Європу. Наразі на переговорах щодо виконання підписаного 20 грудня в Мінську протоколу між Україною та Росією немає узгоджених текстів документів. Про це повідомив керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв у своєму Facebook, передає УНН.
“Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому”, — написав Коболєв.
Коболєв зазначив, що наразі є певний прогрес, “але узгоджених текстів угод станом на зараз нема”.
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Він розповів, про які саме документи йдеться на переговорах:
“1. Міжоператорська угода між ОГТСУ та Газпромом — документ, який визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж. Нам потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної і прозорої роботи ГТС.
2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом. Тут йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п‘яти років. Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити Нафтогаз. Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований Північний потік 2, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів.
3. Мирова угода, якою Нафтогаз і Газпром визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне”, — написав Коболєв.
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Керівник Нафтогазу зазначив, що теми, про які в цих перемовинах не йдеться, це: “судові позови щодо захоплення наших активів в Криму; обов‘язковість прямих закупівель у Газпрома (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена), штрафи АМКУ, борг Януковича та інші не-газові питання”, — резюмував Коболєв.
Нагадаємо, наразі Росія і Україна продовжує газові переговори у Відні.
У межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.