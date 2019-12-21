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Вітренко підбив підсумки переговорів з РФ щодо транзиту газу

Вітренко підбив підсумки переговорів з РФ щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко підбив підсумки газових переговорів з Російською Федерацією. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Про що домовилися. 3 мільярди доларів "живими грошима" до кінця цього року. Таким чином у повній мірі буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу за транзитною справою. Тут повна перемога. Транзит буде продовжено. Визначені транзитні потужності на п’ять років, за які Газпром гарантовано має заплатити", - написав Вітренко.

За його словами, обсяги транзиту можуть бути і більшими, просто потрібно буде додатково їх бронювати і платити за значно вищим тарифом на рік/квартал/місяць/добу наперед. Тривалість контракту теж може бути продовжена.

"Перемога чи зрада? Газпром хотів один рік, ми - десять, зійшлися посередині. Гарантовані потужності - теж приблизно посередині між тим, що пропонував Газпром, і що хотіли ми. Так що тут складний для всіх сторін компроміс", - повідомив Вітренко.

Також він повідомив, що Газпром має укласти з Нафтогазом угоду на організацію транзиту газу на п’ять років. З визначеними обсягами, під які Нафтогаз забронює потужності у відокремленого оператора газотранспортної системи.

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"За ці потужності Газпром гарантовано має заплатити Нафтогазу, а Нафтогаз потім оператору. В угоді між Газпромом і Нафтогазом буде наперед визначений тариф. І вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем. При цьому вона має повністю відповідати європейським нормам", - написав Вітренко.

За його словами, тарифи за цим стандартним договором теж визначаються Регулятором.

"Навіщо потрібен Нафтогаз між Газпромом і оператором? Справа у тому, що Газпром не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожного дня. Нафтогаз є більш пристосований до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якого є український уряд", - підсумував Вітренко.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України оприлюднив копію протоколу газових домовленостей, досягнутих на зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації у Мінську 20 грудня.

Нагадаємо, Гаазький арбітражний суд прийняв рішення на користь НАК “Нафтогаз Україна” у справі щодо необхідності компенсувати збитки компанії по втраті активів у Криму через анексію півострова з боку Росії.

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