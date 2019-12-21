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Витренко подвел итоги переговоров с РФ по транзиту газа

Витренко подвел итоги переговоров с РФ по транзиту газа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подвел итоги газовых переговоров с Российской Федерацией. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"О чем договорились. 3 миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года. Таким образом, в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа. Транзит будет продолжен. Определены транзитные мощности на пять лет, за которые Газпром гарантированно должен заплатить", - написал Витренко.

По его словам, объемы транзита могут быть и большими, просто нужно будет дополнительно их бронировать и платить по значительно более высокому тарифу в год/квартал/месяц/сутки вперед. Продолжительность контракта тоже может быть продолжена.

"Победа или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности - тоже примерно посередине между тем, что предлагал Газпром, и хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс", - сообщил Витренко.

Также он сообщил, что Газпром должен заключить с Нафтогазом договор на организацию транзита газа на пять лет. С определенными объемами, под которые Нафтогаз забронирует мощности у обособленного оператора газотранспортной системы.

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"За эти мощности Газпром гарантированно должен заплатить Нафтогазу, а Нафтогаз затем оператору. В соглашении между Газпромом и Нафтогазом будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем. При этом оно должно полностью соответствовать европейским нормам", - написал Витренко.

По его словам, тарифы по этому стандартному договору тоже определяются Регулятором.

"Зачем нужен Нафтогаз между Газпромом и оператором? Дело в том, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти с каждым днем. Нафтогаз более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство", - подытожил Витренко.

Как УНН сообщал ранее, Кабинет министров Украины обнародовал копию протокола газовых договоренностей, достигнутых на встрече представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации в Минске 20 декабря.

Напомним, Гаагский арбитражный суд принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по делу о необходимости компенсировать убытки компании по потере активов в Крыму из-за аннексии полуострова со стороны России.

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