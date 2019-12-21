Нові угоди щодо транзиту газу мають бути підписані до 29 грудня - Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українська сторона сподівається підписати нові угоди щодо транзиту російського газу до ЄС до 29 грудня поточного року. Про це сьогодні на брифінгу заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо підписати все до 29 грудня для того, щоб з 1 січня продовжувався транзит. Мова йде про нові угоди за європейськими принципами — не про продовження поточної угоди, поточного контракту”, — сказав він.
Зі слів Вітренка, в “Нафтогазі” є професійна команда, тож у компанії сподіваються зробити все для того, щоб до зазначеної дати всі документи були підписані.
Як повідомляв УНН, представники ЄС, РФ і України напередодні у Мінську визначили основні принципи тих угод щодо транзиту газу, що мають бути укладені до Нового року. Про це сьогодні під час брифінгу заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.