ЄС, Україна і РФ визначили основні принципи угод щодо транзиту газу

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Представники ЄС, РФ і України напередодні у Мінську визначили основні принципи тих угод щодо транзиту газу, що мають бути укладені до Нового року. Про це сьогодні під час брифінгу заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.