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ЄС, Україна і РФ визначили основні принципи угод щодо транзиту газу

ЄС, Україна і РФ визначили основні принципи угод щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Представники ЄС, РФ і України напередодні у Мінську визначили основні принципи тих угод щодо транзиту газу, що мають бути укладені до Нового року. Про це сьогодні під час брифінгу заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

"Вчора представники ЄС, РФ і України визначили основні принципи тих угод, що мають бути укладені між господарюючими суб’єктами, зокрема між Нафтогазом і Газпромом та оператором ГТС України. Всі ці угоди будуть укладені у повній відповідності до європейських принципів", - сказав виконавчий директор Нафтогазу.

З його слів, це гарантує справедливість цих угод та їх прозорість.

"Для нас тепер є завдання у дуже стислі терміни, фактично за тиждень ці принципи впровадити в угоди вже між компаніями", - додав Вітренко.

Як повідомлялося раніше в УНН, Нафтогаз має відкликати позови проти Газпрому у межах газових домовленостей.

Нагадаємо, тариф на транспортування газу територією України буде збільшено. 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Українські Національні Новини

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