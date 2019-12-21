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Нафтогаз має відкликати позови проти Газпрому у межах газових домовленостей - Оржель

Нафтогаз має відкликати позови проти Газпрому у межах газових домовленостей - Оржель

Київ • УНН

 • 12641 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У межах газових домовленостей між Україною і Росією, у тому числі про виплату українській стороні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, врегульовуються і питання майбутніх арбітражів, а саме відкликання Нафтогазом решти судових позовів проти Газпрому. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів – це потенційна можливість виграшу. Проте у нас вже є візія того, які є домовленості щодо транзиту, тому в даному випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Тобто рішення про три мільярди чітко визначено. А рішення про інші будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані", - повідомив Оржель.

Нагадаємо, тариф на транспортування газу територією України буде збільшено.

Як раніше повідомляв УНН, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

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