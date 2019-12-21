Оржель: буде збільшено тариф на транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Керуючись європейською методологією визначення тарифу і у зв’язку зі зменшенням гарантованих обсягів транзиту газу, тариф на його транспортування територією України буде збільшено. Кінцевий розмір тарифу визначатиме регулятор. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
Так, він зазначив, що буде певне збільшення тарифу на транспортування.
"Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів і керуючись європейською методологією визначення тарифу - кінцево вже визначить регулятор. Він порахує, візьме вхідні дані, але є чітке визнання сторін: тариф певним чином має бути збільшено", - додав міністр.
Нагадаємо, Україна і Російська Федерація домовились, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України у 2020 році становитиме 65 млрд куб. м, а у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.
Як раніше повідомляв УНН, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.