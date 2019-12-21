Оржель: будет увеличен тариф на транзит газа

Так, он отметил, что будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку.

"Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейской методологией определения тарифа - конечно уже определит регулятор. Он посчитает, возьмет входные данные, но есть четкое признание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен", - добавил министр.

Напомним, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНН, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.



