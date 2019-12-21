Нафтогаз должен отозвать иски против Газпрома в рамках газовых договоренностей - Оржель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В рамках газовых договоренностей между Украиной и Россией, в том числе о выплате украинской стороне около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, регулируются и вопросы будущих арбитражей, а именно отзыв Нафтогазом остальных судебных исков против Газпрома. Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
"Мы регулирует вопросы будущих арбитражей - это потенциальная возможность выигрыша. Однако у нас уже есть образ того, какие есть договоренности по транзиту, поэтому в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. То есть решение о трех миллиардах четко определено. А решение о других будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сообщил Оржель.
Напомним, тариф на транспортировку газа по территории Украины будет увеличен.
Как ранее сообщал УНН, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.