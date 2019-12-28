Росія і Україна продовжують газові переговори у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Делегації Росії і України продовжують у Відні розпочаті в четвер, 26 грудня, переговори щодо угоди про транзит газу в Європу. Про це в суботу повідомив представник "Газпрому", якого цитує ТАСС, передає УНН.
"Російсько-українські переговори щодо газу в Відні, що почалися в четвер і тривали до ночі в п'ятницю, сьогодні тривають", - сказав він.
Нагадаємо, делегації Росії і України почали переговори щодо транзиту газу в Відні 26 грудня. Обидві сторони працюють над підписанням конкретних документів.
20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від "Газпрому" за рішенням Стокгольмского арбітражу.