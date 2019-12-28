Росія і Україна продовжують газові переговори у Відні

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Делегації Росії і України продовжують у Відні розпочаті в четвер, 26 грудня, переговори щодо угоди про транзит газу в Європу. Про це в суботу повідомив представник "Газпрому", якого цитує ТАСС, передає УНН.