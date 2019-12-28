Россия и Украина продолжают газовые переговоры в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Делегации России и Украины продолжают в Вене начатые в четверг, 26 декабря, переговоры по соглашению о транзите газа в Европу. Об этом в субботу сообщил представитель "Газпрома", которого цитирует ТАСС, передает УНН.
"Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и продолжавшиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются", - сказал он.
Напомним, делегации России и Украины начали переговоры по транзиту газа в Вене 26 декабря. Обе стороны работают над подписанием конкретных документов.
20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.
Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.
Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.