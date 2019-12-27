Новак назвав взаємовигідною угоду Газпрому і Нафтогазу

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Жодних змін у транзитну угоду між російським ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" вносити не передбачається, комерційні умови щодо транзиту газу в Європу будуть економічно вигідні і Росії, і Україні. При цьому обидві сторони працюють над підписанням конкретних документів. Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.