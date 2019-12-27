Новак назвав взаємовигідною угоду Газпрому і Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Жодних змін у транзитну угоду між російським ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" вносити не передбачається, комерційні умови щодо транзиту газу в Європу будуть економічно вигідні і Росії, і Україні. При цьому обидві сторони працюють над підписанням конкретних документів. Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Нам з колегою, міністром (енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм - ред.) Оржелем немає необхідності додатково ухвалювати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися у Мінську. Ні, ніяких змін не планується. Зараз відповідно до тих домовленостей, яких вдалося досягти, колеги наші - господарюючі суб'єкти ("Газпром" і "Нафтогаз") працюють над підписанням конкретних документів", - сказав Новак в ефірі одного з російських телеканалів.
Голова міненерго РФ зазначив, що комерційні умови угоди взаємовигідні. "Це комерційні домовленості, вони абсолютно взаємовигідні", - додав міністр.
Як зазначив російський міністр, сторони домовилися, що з 1 січня 2020-го країни обнуляють взаємні претензії. "Домовилися про те, що з 1 січня з нуля, і обнуляються взаємні претензії, будуть зняті арешти майна в рахунок прийнятих рішень за судовими позовами", - цитують Новака російські ЗМІ.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.