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Новак назвал взаимовыгодным соглашение Газпрома и Нафтогаза

Киев  •  УНН

 • 16966 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Никаких изменений в транзитное соглашение между российским ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" вносить не предполагается, коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России, и Украине. При этом обе стороны работают над подписанием конкретных документов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нам с коллегой, министром (энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем - ред.) Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты ("Газпром" и "Нафтогаз") работают над подписанием конкретных документов", - сказал Новак в эфире одного из российских телеканалов.

Глава минэнерго РФ отметил, что коммерческие условия соглашения взаимовыгодны. "Это коммерческие договоренности, они абсолютно взаимовыгодны", - добавил министр.

Как отметил российский министр, стороны договорились, что с 1 января 2020 года страны обнуляют взаимные претензии. "Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - цитируют Новака российские СМИ.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

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