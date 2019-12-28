На переговорах между РФ и Украиной в Вене нет согласованных текстов соглашений - Коболев

“Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую”, — написал Коболев.

Коболев отметил, что сейчас есть определенный прогресс, “но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет”.

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Он рассказал, о каких именно документах идет речь на переговорах:

“1. Межоператорская соглашение между ОГТСУ и Газпромом — документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. Нам нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС.

2. Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом. Здесь речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. Газпром или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить Нафтогаз. Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов.

3. Мировое соглашение, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года. Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное”, — написал Коболев.

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Руководитель Нафтогаза отметил, что темы, о которых на этих переговорах не идет речь, это: “судебные иски по захвату наших активов в Крыму; обязательность прямых закупок у Газпрома (эта тема озвучивалась россиянами осенью, а сейчас исключена), штрафы АМКУ, долг Януковича и другие не-газовые вопросы”, — резюмировал Коболев.

Напомним, сейчас Россия и Украина продолжает газовые переговоры в Вене.

В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража.