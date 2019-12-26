Нафтогаз сплатив до держбюджету за грудень близько 20 млрд гривень - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Державна компанія НАК “Нафтогаз України” за грудень сплатила до бюджету близько 20 млрд гривень. Про це голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Станом на вчора (25 грудня — ред) з початку року група Нафтогаз сплатила понад 103,8 млрд грн податків і дивідендів. Ми забезпечили держбюджету найбільшу частку надходжень: приблизно кожна сьома гривня прийшла до державної скарбниці через одну з компаній нашої групи”, — зазначив Коболєв.
“Сьогодні, Кабінет міністрів, згідно зі спільно узгодженим між Міністерством фінансів та Нафтогазом планом, прийняв рішення щодо дострокової виплатити дивідендів за 2019 рік. Одразу після прийняття цього рішення, ми перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів. Всього за грудень ми забезпечили надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень. Сподіваємось, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята”, — повідомив керівник Нафтогазу.
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Він зазначив, що важливим є те, що у дивідендах Нафтогазу є частка і наших дочірніх компаній, “адже їхній фінансовий результат враховується при підрахунку нашого фінансового результату. Таким чином, дивіденди, які отримала держава, включають і гроші від наших дочірніх компаній”.
Коболєв також нагадав, що Нафтогаз найбільша компанія, що належить українській державі та несе відповідальність перед народом України.
Раніше у Кабміні повідомили, що Нафтогаз цього року ще не сплатив до бюджету 8,5 млрд грн.