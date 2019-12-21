Коболєв прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2", які увійшли у підписаний американським президентом Дональдом Трампом закон, назвавши це "передноворічним подарунком". Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Так виглядає найкращий передноворічний подарунок для всіх нас", - вказав Коболєв.
Нагадаємо, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів.
Після цього компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи через введені санкції США.