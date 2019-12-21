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Коболєв прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2"

Коболєв прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 16426 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував санкції США проти "Північного потоку-2", які увійшли у підписаний американським президентом Дональдом Трампом закон, назвавши це "передноворічним подарунком". Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Так виглядає найкращий передноворічний подарунок для всіх нас", - вказав Коболєв.

Нагадаємо, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів.

Після цього компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи через введені санкції США.

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