Компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи через введені санкції США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Підрядник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву компанії.
Компанія вирішила не продовжувати будівництво через санкції, які закладені в оборонний бюджет США на 2020 рік.
"Allseas діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів.