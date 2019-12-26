Нафтогаз оплатил в госбюджет за декабрь около 20 млрд гривен - Коболев

“По состоянию на вчера (25 декабря — ред) с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы”, — отметил Коболев.

“Сегодня, Кабинет министров, согласно совместно согласованным между Министерством финансов и Нафтогазом плану, принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год. Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники”, — сообщил руководитель Нафтогаза.

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Он отметил, что важным является то, что в дивидендах Нафтогаза есть доля и наших дочерних компаний, “ведь их финансовый результат учитывается при подсчете нашего финансового результата. Таким образом, дивиденды, полученные государством, включают и деньги от наших дочерних компаний”.

Коболев также напомнил, что Нафтогаз крупнейшая компания, принадлежащая украинскому государству и несет ответственность перед народом Украины.

Ранее в Кабмине сообщили, что Нафтогаз этого года еще не оплатил в бюджет 8,5 млрд грн.