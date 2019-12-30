Нафтогаз запустив інформаційний онлайн-центр щодо газових переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" запустила на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію, присвячену газовим переговорам України та РФ, повідомляє УНН.
"10-річний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00. В цих умовах надзвичайно важливо уникнути розповсюдження неперевіреної та суперечливої інформації. Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані щоденні брифінги за участі керівників Нафтогазу, Оператора газотранспортної системи України, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі", - вказали у НАК.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.