Нафтогаз запустил информационный онлайн-центр по газовым переговорам

"10-летний транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом истекает 1 января в 9:00. В этих условиях чрезвычайно важно избежать распространения непроверенной и противоречивой информации. Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действия всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей Нафтогаза, Оператора газотранспортной системы Украины, ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", - указали в НАК.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.