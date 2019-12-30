У "дочці" Нафтогазу назвали газові переговори у Відні "напруженими"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Переговори НАК "Нафтогаз України" і російського ПАТ "Газпром" у Відні проходили напружено. Про це сказав один з керівників центрального диспетчерського департаменту АТ "Укртрансгаз" Вадим Фролов в ефірі телемарафону "Транзит-2020", передає УНН.
"Дуже були напружені переговори... У кожного були свої розрахунки, кожен відстоював свої інтереси", - сказав Фролов.
Він розповів, що переговори тривали протягом чотирьох днів, щодня починалися з 9 ранку і закінчувалися вночі після опівночі.
Фролов також підсумував, що 2019 рік став рекордним з накопичення газу в сховищах.
"На 1 січня (2020 року - ред.) 19 млрд газу у нас є, надходить газ з імпорту - з трьох країн, видобуток працює прекрасно, тому у нас немає підстав хвилюватися, що хтось залишиться без газу", - додав він.
Додамо, засновником компанії "Укртрансгаз" є НАК "Нафтогаз України", УТГ є дочірньою компанією Нафтогазу.
Нагадаємо, виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, який перебуває у Відні, де ведуться газові переговори з російською стороною, заявив, що про результати переговорів будуть офіційні повідомлення і порадив "зберігати спокій".
Раніше про завершення "переговорного марафону" з Газпромом у Відні повідомили у ТОВ "Оператор ГТС України".
Також повідомлялося, що Україна заявила про підписання з Газпромом мирової угоди в інвестиційному арбітражі щодо "антимонопольної справи".
Як повідомляв УНН, Нафтогаз запустив інформаційний онлайн-центр щодо газових переговорів.