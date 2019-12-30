У "дочці" Нафтогазу назвали газові переговори у Відні "напруженими"

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Переговори НАК "Нафтогаз України" і російського ПАТ "Газпром" у Відні проходили напружено. Про це сказав один з керівників центрального диспетчерського департаменту АТ "Укртрансгаз" Вадим Фролов в ефірі телемарафону "Транзит-2020", передає УНН.