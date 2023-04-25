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В ГБР предостерегли военных командиров от нарушения правил взаимоотношений с солдатами

В ГБР предостерегли военных командиров от нарушения правил взаимоотношений с солдатами

Киев • УНН

 • 376496 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Государственное бюро расследований предостерегло военных командиров от нарушения правил взаимоотношений с солдатами. В ГБР подчеркнули, что в условиях военного положения неуставные отношения влекут за собой суровое уголовное наказание, передает УНН.

Цитата

«Государственное бюро расследований в тесном взаимодействии с Министерством обороны Украины и Военной службой правопорядка работает над тем, чтобы предотвратить неуставные отношения между военными, особенно во время военного положения и проводит ряд превентивных мероприятий», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что только за последние две недели ГБР начало расследование нескольких фактов неуставных отношений между военнослужащими.

В ГБР напоминают, что в условиях военного положения подобные поступки влекут за собой суровое уголовное наказание.

«Просим военных немедленно сообщать в ГБР обо всех случаях неуставных отношений в местах вашей дислокации. ГБР быстро и жестко будет реагировать на такие правонарушения», - отмечается в сообщении.

Кроме того, для того, чтобы снизить риски таких нарушений, в ГБР привели десять правил, которые позволят с честью и достоинством нести службу всем военным:

• Соблюдайте воинскую дисциплину и подчиненность командиру.
• Будьте ответственными за свои действия и поступки.
• Уважайте своих товарищей и поддерживайте их в сложных ситуациях.
• Не допускайте конфликтов и не втягивайтесь в них.
• Соблюдайте правила безопасности и здорового образа жизни.
• Не допускайте нарушения военной и государственной тайны.
• Будьте готовы к выполнению любых задач и выполняйте их с ответственностью и профессионализмом.
• Соблюдайте военную этику и мораль.
• Не допускайте коррупции и других нарушений законодательства.
• Всегда помните о своей принадлежности к военному коллективу и придерживайтесь его правил и традиций.

Так, в ГБР напомнили, что проводится расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области. По показаниям потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части.

Также работники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.

Ранее ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, который применил физическую силу к подчиненному. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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