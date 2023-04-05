Справу проти командира про побиття строковика передали до суду: загрожує до 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Перед судом постане командир взводу з Житомирщини, який "виховував" солдата кулаками, повідомили у Державному бюро розслідувань, пише УНН.
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"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду", - ідеться у повідомленні ДБР.
Деталі
Як нагадали у бюро, інцидент стався 11 березня 2023 року. "Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження", - розповіли у ДБР про суть справи.
"Виховна бесіда", нагадали у відомстві, потрапила на відео, яке було оприлюднено в інтернеті.
15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. "Молодший лейтенант свою провину визнав", - зазначили у бюро.
Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо
Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.