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Справу проти командира про побиття строковика передали до суду: загрожує до 12 років

Справу проти командира про побиття строковика передали до суду: загрожує до 12 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Перед судом постане командир взводу з Житомирщини, який "виховував" солдата кулаками, повідомили у Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду", - ідеться у повідомленні ДБР.

Деталі

Як нагадали у бюро, інцидент стався 11 березня 2023 року. "Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження", - розповіли у ДБР про суть справи.

"Виховна бесіда", нагадали у відомстві, потрапила на відео, яке було оприлюднено в інтернеті.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. "Молодший лейтенант свою провину визнав", - зазначили у бюро.

Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо

Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.

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