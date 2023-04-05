Дело против командира об избиении срочника передали в суд: грозит до 12 лет

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Перед судом предстанет командир взвода из Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками, сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Цитата

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, который применил физическую силу к подчиненному. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении ГБР.

Детали

Как напомнили в бюро, инцидент произошел 11 марта 2023 года. "Младший лейтенант решил «проучить» солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения", - рассказали в ГБР о сути дела.

"Воспитательная беседа", напомнили в ведомстве, попала на видео, которое было обнародовано в интернете.

15 марта 2023 года военному было сообщено о подозрении, он был отстранен от занимаемой должности. "Младший лейтенант свою вину признал", - отметили в бюро.

Он обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним

Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.

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