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Перелом носа та черепно-мозкова травма: ДБР розслідує побиття військового на Волині

Київ • УНН

 • 3898025 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. ДБР розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир на Волині. У військового закрита черепно-мозкова травма, гематоми та переломом носа. Потерпілий заявляє, що його побив офіцер військової частини. Про це повідомила журналісту УНН речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель.

Цитата

«Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир у Волинській області. Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня через добу після побиття. За свідченням потерпілого тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини», - розповіла Муравель.

За її словами, було опитано потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

«Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)», - сказала Муравель.

Контекст

У Facebook сестра постраждалого Анатолія Грищука Наталія Мендель повідомила про інцидент. За її словами, її брата побив старший лейтенант Василь Арійчук, за те що військовий зайшов митись не в ту кабінку.

«Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покину його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови»,- написала сестра.

Доповнення

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця з'явилося на одному з українських телеграмканалів.

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