Знущання офіцера над строковиком на Івано-Франківщині: розпочато розслідування, опитують свідків і потерпілого

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця сьогодні зявилося на одному з українських телеграмканалів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.

Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо

У мережі ширяться кадри побиття солдата строковї служби офіцером військової частини з Івано-Франківська. У Національній гвардії зазначили, що обурені діями офіцера та розпочали службову перевірку.

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