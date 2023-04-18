Побиття строковика в Івано-Франківську: у Нацгвардії розпочали службову перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У мережі ширяться кадри побиття солдата строковї служби офіцером військової частини з Івано-Франківська. У Національній гвардії зазначили, що обурені діями офіцера та розпочали службову перевірку, передає УНН із посиланням на Західне територіальне управління Національної гвардії України.
Цитата
"Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, відносно солдата строкової служби.
За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у місті Львові", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, у Нацгвардії наголосили, що в сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця.
"У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", - додали у Західному територіальному управлінні.
Контекст
У мережі з'явилось відео побиття солдата-строковика ймовірно старшим лейтенантом, командиром чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.
На записі видно, як офіцер ображає, штовхає та б’є кулаками підлеглого.