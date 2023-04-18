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Побиття строковика в Івано-Франківську: у Нацгвардії розпочали службову перевірку

Побиття строковика в Івано-Франківську: у Нацгвардії розпочали службову перевірку

Київ • УНН

 • 582969 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У мережі ширяться кадри побиття солдата строковї служби офіцером військової частини з Івано-Франківська. У Національній гвардії зазначили, що обурені діями офіцера та розпочали службову перевірку, передає УНН із посиланням на Західне територіальне управління Національної гвардії України.

Цитата

"Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, відносно солдата строкової служби.

За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у місті Львові", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Нацгвардії наголосили, що в сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця.

"У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", - додали у Західному територіальному управлінні.

Контекст

У мережі з'явилось відео побиття солдата-строковика ймовірно старшим лейтенантом, командиром чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.

На записі видно, як офіцер ображає, штовхає та б’є кулаками підлеглого.

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