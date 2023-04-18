Избиение срочника в Ивано-Франковске: в Нацгвардии начали служебную проверку

Цитата

"Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, как и все общество, возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска, относительно солдата срочной службы.

По данному факту начата служебная проверка и сообщено Территориальное управление Государственного бюро расследования расположенного во Львове", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Нацгвардии отметили, что в современной армии и в устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего.

"В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", - добавили в Западном территориальном управлении.

Контекст

В сети появилось видео избиения солдата-срочника вероятно старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.

На записи видно, как офицер оскорбляет, толкает и бьет кулаками подчиненного.