Избиение срочника в Ивано-Франковске: в Нацгвардии начали служебную проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В сети распространяются кадры избиения солдата срочной службы офицером воинской части из Ивано-Франковска. В Национальной гвардии отметили, что возмущены действиями офицера и начали служебную проверку, передает УНН со ссылкой на Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины.
Цитата
"Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, как и все общество, возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска, относительно солдата срочной службы.
По данному факту начата служебная проверка и сообщено Территориальное управление Государственного бюро расследования расположенного во Львове", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в Нацгвардии отметили, что в современной армии и в устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего.
"В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", - добавили в Западном территориальном управлении.
Контекст
В сети появилось видео избиения солдата-срочника вероятно старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.
На записи видно, как офицер оскорбляет, толкает и бьет кулаками подчиненного.