Издевательство офицера над срочником на Ивано-Франковщине: начато расследование, опрашивают свидетелей и потерпевшего

Детали

Работники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части. Опрашивают свидетелей и потерпевшего.

Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним

В сети распространяются кадры избиения солдата срочной службы офицером воинской части из Ивано-Франковска. В Национальной гвардии отметили, что возмущены действиями офицера и начали служебную проверку.