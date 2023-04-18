Издевательство офицера над срочником на Ивано-Франковщине: начато расследование, опрашивают свидетелей и потерпевшего
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии на Ивано-Франковщине. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего сегодня появилось на одном из украинских телеграмканалов, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Работники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части. Опрашивают свидетелей и потерпевшего.
Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.
Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок до 12 лет.
В сети распространяются кадры избиения солдата срочной службы офицером воинской части из Ивано-Франковска. В Национальной гвардии отметили, что возмущены действиями офицера и начали служебную проверку.